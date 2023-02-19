شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة قبل افتتاح أمم أفريقيا للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجماهير المصرية التوافد على استاد القاهرة الدولي، قبل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، لمؤازة مصر أمام موزمبيق، فى المباراة التى تنطلق فى الرابعة عصرا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر تشكيل شباب الفراعنة لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تنطلق فى الرابعة عصر باستاد القاهرة في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: مصطفي مخلوف، واحمد رضا، وعمر فايد، وعبد الرحمن رشدان، ومحمد فارس، وماجد هاني، وكريم الدبيس، وخالد عوض، وأحمد عبد الرحيم ايشو، ورافت خليل، وبلال مظهر".