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بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة قبل افتتاح أمم أفريقيا للشباب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الجماهير المصرية التوافد على استاد القاهرة الدولي، قبل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، لمؤازة مصر أمام موزمبيق، فى المباراة التى تنطلق فى الرابعة عصرا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر تشكيل شباب الفراعنة لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تنطلق فى الرابعة عصر باستاد القاهرة في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: مصطفي مخلوف، واحمد رضا، وعمر فايد، وعبد الرحمن رشدان، ومحمد فارس، وماجد هاني، وكريم الدبيس، وخالد عوض، وأحمد عبد الرحيم ايشو، ورافت خليل، وبلال مظهر".

 

وأنهت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة برئاسة حمادة أنور، إجراءات قيد اللاعب أحمد بيومى فى القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، بدلا من صلاح باشا الذى خرج من القائمة للإصابة.

 

ويتواجد صلاح باشا مع منتخب الشباب فى فندق الإقامة رغم خروجه من القائمة لدعم ومساندة زملائه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب الشباب بالتنسيق مع ناديه الإيطالي.

 

بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة (1)
بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة 

بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة (2)
بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة 

بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة (3)
بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة 

بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة (4)
بدء توافد الجماهير على استاد القاهرة 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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