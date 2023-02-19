شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام أسوان في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بنسبة كبيرة لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أسوان بعد غد، الثلاثاء، فى بطولة الدوري الممتاز.

وغاب كهربا عن مباراة الفريق أمام الهلال السوداني أمس، السبت، بملعب الأخير التي خسرها الأحمر بهدف نظيف في أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال أفريقيا، حيث شارك بيرسي تاو في هجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يعود كهربا لقيادة هجوم الأهلي في مباراة أسوان فى ظل تراجع مستوى محمد شريف وبيرسي تاو.

على صعيد آخر، اعترف المدير الفني لفريق الأهلي ، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف مدرب الأهلى، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى كولر تصريحاته قائلا، "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".