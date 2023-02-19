شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر وموزمبيق فى أمم أفريقيا للشباب على أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباراة منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق في الرابعة عصر اليوم في افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

كما تنقل قنوات أون تايم مباراة السنغال ونيجيريا والتي تنطلق اليوم في السابعة مساء

مباراة مصر وموزمبيق سيتم بثها على قناة ONTIME SPORTS، وأيضًا على قناة Time Sports - التردد الأرضي، في إطار مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة "مصر 2023".

وتقدم قناة أون تايم سبورتس استوديو تحليلي خاص لمباراة منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق، من تقديم إبراهيم عبد الجواد ومعه كل من محمد عمر وعبد الستار صبري وطارق السيد، وفقرة التحكيم مع سمير عثمان وتعليق طارق الأدور.

ويتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب كل من موزمبيق والسنغال ونيجيريا، حيث يستضيف ستاد القاهرة مباريات المجموعة.