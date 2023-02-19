اخبار الرياضه

15 دقيقة.. العارضة تحرم منتخب الشباب من التقدم على موزمبيق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. العارضة تحرم منتخب الشباب من التقدم على موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة وما زال التعادل السلبي بين منتخب مصر للشباب أمام نظيره الموزمبيقي، في المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد القاهرة فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس.

جاءت أخطر الهجمات في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة بالقدم اليسرى من أحمد عبد الرحيم إيشو، من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ردت من القائم الأيمن.

ويضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع:  أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني  - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

 

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

 

ويدخل منتخب مصر للشباب البطولة وعينه على التتويج باللقب للمرة الخامسة فى تاريخه لاسيما أن البطولة تقام على أرض مصر ووسط الجماهير المصرية المتعطشة لحصد اللقب. 

 

وخاض منتخب مصر للشباب مباراتين استعدادا للبطولة أمام جنوب السودان وأوغندا، فاز في المباراة الأولى بهدف نظيف، وتعادل فى الثانية بهدف لكل فريق ، بينما لعب منتخب موزمبيق مباراتين أمام مستقبل وطن ومنتخب جامبيا وفاز في الأولى بثلاثية نظيفة وتعادل فى الثانية بهدف لكل فريق. 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا