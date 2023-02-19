شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. العارضة تحرم منتخب الشباب من التقدم على موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة وما زال التعادل السلبي بين منتخب مصر للشباب أمام نظيره الموزمبيقي، في المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد القاهرة فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس.

جاءت أخطر الهجمات في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة بالقدم اليسرى من أحمد عبد الرحيم إيشو، من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ردت من القائم الأيمن.

ويضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.