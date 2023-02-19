منتخب مصر للكرة النسائية يفوز على لبنان وديا

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية بقيادة محمد كمال المدير الفنى فوزه بهدفين مقابل هدف على نظيره منتخب لبنان فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين وديا.

أحرز هدفى منتخب مصر ساره اسماعيل سيلجادو وسارة عصام، ويخوض المنتخب مباراته الثانية أمام لبنان أيضا 22 فبراير الجاري، ويرأس البعثة الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية.

وخضعت لاعبات منتخب مصر لكرة القدم النسائية لقياسات بدنية تحت إشراف محمد أبو خاطر مخطط الأحمال البدنية للمنتخب، للوقوف على الحالة البدنية للاعبات خلال التجمع الأسبوعي، الذي ينفذه المدير الفني محمد كمال خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي في شهر فبراير المقبل.

وضم كمال في قائمته للمعسكر كلًا من بسنت عبد العزيز، ياسمين سمير، مهيرة علي، منار هاني، إسراء السقا، سارة عبدالمنعم، بسمة محمد، إنجى عطية، هند اسماعيل، عهد طارق، أمنية سمير، مديحة حبيب، ندا عماد، أميرة محمد، ميرنا عبدالغني، أية إبراهيم، نورهان سالم، إلهام هاني، شهد مكرم، نورا إيهاب، أمل ناصر، نور محمد، يارا عبدالهادي، يارا صبري، علياء ثابت وشروق السيد.