شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مطالب كولر لتدعيم الفريق فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، وفى مقدمتها الصفقات المطلوبة في ميركاتو الصيف.

ويأمل مسئولو الأهلي فى إبرام صفقات قوية بعدما أظهرت مباريات الفريق الأخيرة حاجته لعدة تدعيمات قوية فى أكثر من مركز، أبرزها الهجوم والظهير الأيسر وحراسة المرمى.

ويناقش الأهلي مع كولر التدعيمات المُقترحة للفريق من لاعبين محليين وأجانب من أجل تقوية جميع مراكز الفريق التي شهدت تراجعاً واضحاً في المباريات الماضية خاصة وأن هناك إتجاه داخل النادي لإجراء تعديلات فى صفقات الصيف بعدما بدأ البعض يُطالب بضم حارس مرمى للفريق.

وخسر الأهلي من الهلال السوداني أمس، السبت، بهدف نظيف بملعب الأخير في أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال أفريقيا وهي الخسارة الثالثة للفريق الأهلاوي في غضون عشرة أيام تقريباً بعدما خسر من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية الأخير.

وتسببت خسارة الأهلي 3 مباريات مُتتالية في مطالب جماهيرية قوية بض أكثر من صفقة للفريق الصيف المقبل.

على صعيد آخر، اعترف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف مدرب الأهلى، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى كولر تصريحاته قائلا، "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".