شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على الغانى أتسو قبل انطلاق مباراة منتخب الشباب وموزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" الوقوف دقيقة حدادا قبل مباريات كأس الأمم الأفريقية للشباب، لوفاة كريستيان أتسو لاعب منتخب غانا.

وأعلن الكاف اليوم، الأحد، الوقوف دقيقة حدادا على أتسو وضحايا زلزال تركيا، حيث عثر أمس السبت على جثمان أتسو تحت الأنقاض فى تركيا، بعد عدة أيام من وقوع الزلزال.

ويواجه منتخب مصر للشباب نظيره الموزمبيقي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على استاد القاهرة، اليوم الأحد، في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تحضتنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس.

ويضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.