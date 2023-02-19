شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمي.. أحمد صبحي

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي..

محمود الزنفلي _ عاصم صلاح _ محمود قاعود _ أسامة فيصل_ حسام أشرف _ أمير مدحت _ إسلام جابر _ أحمد ياسين _ فراس عايفية.