الزمالك يقترب من إنهاء أزمة قيد صفقاته الشتوية قبل مواجهة الترجى

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القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك من إنهاء أزمة قيد صفقاته الشتوية الثلاثة، ناصر منسى، ومحمود شبانة، والمغربى أحمد بلحاج، خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد المفاوضات المستمرة بين مسئولى القلعة البيضاء واتحاد الكرة.

وينتظر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، التأكد من قيد الصفقات الشتوية الجديدة والحصول على الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يضمن إمكانية مشاركتهم فى الفترة المقبلة.

وفى حال التأكد من قيد صفقات الزمالك، سيقرر الجهاز الفنى اصطحاب الصفقات الثلاثة الجديدة فى رحلة السفر إلى تونس، من أجل مواجهة الترجى التونسى، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وكشفت تقارير صحفية، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الحكم المغربي رضوان جيد لقيادة مباراة الزمالك والترجي التونسي، وأكد موقع "البطولة" المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختار رضوان جيد كحكم ساحة لإدارة المواجهة المقرر إقامتها في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.