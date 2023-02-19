شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح بطولة إفريقيا للشباب باستاد القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير الجارى حتى 11 مارس المقبل.

حضر الافتتاح كل من سليمان وابيرى نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذى للكاف.

فى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب مواليد 2003، مرحباً بجميع أعضاء الاتحاد الإفريقى من المكتب التنفيذى، والمنتخبات المشاركة والوفود المرافقة لهم خلال تواجدهم ببلدهم الثانى مصر.

من جانبه، وجه نائب رئيس الاتحاد الإفريقى الشكر والتقدير للدولة المصرية على استضافة البطولة، وتيسير كافة الأمور والمتطلبات، لتحقيق النجاح لها.

فيما قدم رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم الشكر إلى الاتحاد الإفريقى على ثقته فى قدرات مصر لاستضافة البطولة التى ستسعى اللجنة المنظمة لتحقيق التفوق لها والخروج بها فى أفضل صورة.

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام منتخب موزمبيق فى مستهل مشواره بالبطولة باستاد القاهرة حيث يقع المنتخب الوطنى في المجموعة الأولى التى تضم كلاً من موزمبيق والسنغال ونيجيريا.