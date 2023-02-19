شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل البطولة البارالمبية لأندية الطاولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومدير البطولة العربية لتنس الطاولة البارالمبية، تفاصيل وبرنامج البطولة العربية المقرر إقامتها فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يكون برنامج البطولة كالتالى...

فجر يوم 20 فبراير وصول خليل المهندى رئيس الاتحاد العربى، بالإضافة إلى محمد عبد الله الأمين العام للاتحاد العربى.

تقام عملية الفحص الطبى للاعبين الجدد تحت إشراف الدكتور سيد محرم فى قاعة اللعب بمجمع حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر يوم الإثنين 20 فبراير من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء ويستكمل الفحص الطبى صباح الثلاثاء 21 فبراير.

كما يعقد اجتماع الحكام مع الحكم العام فى قاعة اللعب فى الساعة 18:00 يعقبه إجتماع عمر بسيونى (مدير منافسات البطولة) مع مندوبى الأندية المشاركة فى تمام الساعة 20:00 للإعلان عن تعليمات البطولة والقرعة وجداول المباريات.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الثلاثاء 21 فبراير وتستكمل يوم الأربعاء 22 فبراير والخميس 23 فبراير إقامة منافسات مباريات الفردى.