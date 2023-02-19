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باريس سان جيرمان يقتنص فوزًا هامًا أمام ليل بالدوري الفرنسي

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا برباعية مقابل ثلاثة ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأول ، في إطار منافسات الجولة 24 للدوري الفرنسي.

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أهداف اللقاء ..

تقدم كيليان مبابي بالهدف الأول لباريس عند الدقيقة 11 ، قبل أن يضاعف التقدم عند الدقيقة 17 ، وتمكن اللاعب دياكيتي من تقليص الفارق لصالح ليل عند الدقيقة 24.

وعند الدقيقة 58 تمكن اللاعب جوناثان دافيد من التسجيل لليل من ركلة جزاء ليعادل النتيجة ، قبل أن يتمكن جوناقان باميا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 87 عاد كيليان مبابي لزيارة الشباك مجددًا ليسجل هدف تعادل باريس في اللقاء .
وتمكن ليونيل من تسجيل الهدف الرابع عند الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء ، ليقتنص باريس فوزًا ثمينًا.
 

وبدأ باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من ..

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: مينديز، بريسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، تيموثي بيمبيلي.

خط الوسط: فيتينيا، فابيان، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، ليونيل ميسي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس للنقطة 57 في صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد ليل عند النقطة 41 في الترتيب الخامس.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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