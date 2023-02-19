سيدات طائرة الأهلي يفزن على الصيد بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي من الفوز على نظيره الصيد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد لحساب منافسات بطولة الدوري.

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واستضافت صالة الاتحاد السكندري بمحافظة الإسكندرية، اللقاء الذي انتهى لصالح الأحمر، بعد أداء قوي من سيدات الأهلي.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد تمكن من الفوز بالمباراة السابقة ، على نظيره سموحة ثلاثة من دون رد، لحساب منافسات الدوري أيضًا.

ويواجه سيدات طائرة الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل نظيره سبورتنج في إطار

منافسات الدوري.





مواجهة الأهلي وأسوان ..

ويلتقي الأهلي نظيره أسوان عصر بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات الدوري الممتاز ، الذي يحتل الأحمر صدارته حاليًا ، ويمكث الأهلي في أسوان منذ عودته إلى البلاد مساء الأمس عقب خوض مواجهته الأولى بدوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني والتي خسرها بهدف من دون رد.



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