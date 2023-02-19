ملك إسماعيل تحصد برونزية بطولة المجر الدولية الخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث في التتويج بالميدالية البرونزية وذلك خلال المشاركة في منافسات نهائيات بطولة المجر الدولية المفتوحة والتي اقيمت بالعاصمة المجريه "بودابست" خلال الفتره من ١٥ حتي ١٩ فبراير الجاري.

وفازت ملك بالميدالية البرونزية بعدما حلت في المركز الثالث بـ 1413 نقطه، وحصدت المجريه ميشيلى جوليات الميدالية الذهبية برصيد ١٤٣٨ نقطه، بينما حققت لاعبة بريطانيا كيرينزا بريسون الميدالية الفضية برصيد ١٤٣٠ نقطة.

وتقام بعد قليل نهائيات الرجال والتي تأهل لها أفضل 18 لاعب من التصفيات.

وتأهل من مصر مهند شعبان ومعتز وائل.

ويترأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث،

إداري البعثة هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتضم بعثة الفريق: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ياسر عصر مدير فنى الفروسية، محمد العسال، محمد حسني، محمد صباحي، مؤمن السيد المديرين الفنيين للسلاح، الدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعى والاصابات.

وتضم قائمة المنتخب، اللاعبات ملك إسماعيل وهايدي عادل، إلى جانب اللاعبين معتز وائل، عمر وائل ومهند شعبان، سيف البندارى.

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