نقل مبارة كأس السوبر الإماراتي بين العين والشارقة عبر 6 قارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، نقل مبارة كأس السوبر بين العين والشارقة عبر قارات العالم الـ6، من خلال 10 قنوات عالمية ومنصات إعلامية كبرى.

وينتظر عشاق الكرة الإماراتية حدث رياضي كبير حول العالم، يعكس الاهتمام الإعلامي الكبير لذلك الحدث المرتقب، الذي يحتضنه استاد آل مكتوم يوم 25 فبراير الجاري.

ويستهدف العين اللقب الرابع في تاريخه، والأول له على استاد آل مكتوم، في المقابل يسعى الشارقة لحصد اللقب الثاني، في تاريخه في السوبر الإماراتي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من عشاق

الفريقين، حيث يستعد جمهور العين والشارقة لإظهار لوحة كرنفالية حضارية، تليق بالكرة الإماراتية وبمباراة السوبر.

وعادة ما تكون مباراة الفريقين ذات طابع خاص، تتسم بالندية والإثارة، حيث تتأهب جماهير كل نادٍ لملء المدرجات، لدعم فريقها في المواجهة الصعبة، مما يزيد من مستوى الإثارة والحماس على مجريات القمة المرتقبة.

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