نيمار يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة ليل بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا لإصابة قوية خلال المباراة التي تجمع فريقي باريس سان جيرمان وليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب "حديقة الأمراء".

إقرأ أيضًا.. ثلاثي الرعب يقود تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ليل

وتعرض نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل لإصابة قوية في الدقيقة 49 من عمر المباراة ليغادر على إثرها الملعب.

ويتقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره ليل بهدفين لهدف بعدما سجل مبابي الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم سجل نيمار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 17 من الشوط الأول

.

كما سجل فريق ليل أولي أهداف المبارة عن طريق اللاعب بافود دياكيتيه في الدقيقة 24 من الشوط الأول ويقلص النتيجه لفارق هدف.

وبدأ فريق باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: مينديز، بريسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، تيموثي بيمبيلي.

خط الوسط: فيتينيا، فابيان، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، ليونيل ميسي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا