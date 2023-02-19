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تشكيل منتخب الشباب أمام موزمبيق بأمم أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة موزمبيق التي تنطلق بعد قليل ، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، المقامة فعالياتها في مصر.

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وجاء تشكيل المنتخب كما يلي :                                                                                      

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد رضا - عبدالرحمن فايد - عمر فايد - خالد عوض.

خط الوسط: كريم الديبيس - محمد فارس - ماجد هاني.

خط الهجوم: رأفت خليل - بلال مظهر - إيشو.

ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، الذي شهد إقبالاً جماهيريًا قبل ساعات من انطلاق المواجهة التي تبدأ عند الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.
ويستضيف ملعب القاهرة الدولي ، مباريات المنتخب الوطني في المجموعة كافة.


 

نظام التأهل للمونديال ..

وتشارك مصر في فعاليات البطولة بالمجموعة الأولى رفقة منتخبات " موزمبيق ، السنغال ونيجيريا" ، وتستمر البطولة حتى 11 من الشهر المقبل ، على أن يتأهل أول أربع منتخبات إلى نهائيات مونديال العالم للشباب في دولة أندونيسيا المقرر له مايو المقبل.
 

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