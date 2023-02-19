راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ليستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب أولد ترافورد.

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تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليستر سيتي

موعد مباراة مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي عبر قناة belN Sports premium 1، وقناة beIN 4 ، الناقل الحصري لجميع

مباريات الدوري الإنجليزي.

ترتيب مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقع فريق مانشستر يونايتد بالمركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة، خلفًا لفريق مانشستر سيتي وأرسنال صاحبى الصدارة بالتساوي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز الـ 13 برصيد 24 نقطة.

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