شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يشارك فى بطولة العالم مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب الدراجات للمشاركة فى منافسات بطولة العالم للدراجات التي ستقام بمصر خلال مارس المقبل، وتقام البطولة فى الفترة من 14 إلى 17 مارس المقبل، على مستوى فرق الكبار بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولى.

وكانت مصر قد استضافت البطولة العربية أكتوبر الماضى بمضمار الدراجات أيضا، وحقق خلالها المنتخب الميدالية الفضية والمركز الثانى.

كما شارك منتخب الدراجات في منافسات البطولة العربية، التي أقيمت بالإمارات خلال ديسمبر الماضى، وحصدت خلالها البعثة المصرية 8 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، و5 ميداليات برونزية.

ونجحت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد في حصد ذهبية الفردي العام، وفضية الفردي ضد الساعة، وحصد منتخب مصر فضية فرق فردى عام لفئة الناشئين، ومثل منتخب مصر في هذين السباقين كل من محمد أيمن، وكريم نادر، إسلام اياد، وعمر طلعت، ومحمد عبد الحميد، وأدهم عبد الحميد.

ونجح منتخب مصر في حصد برونزيتين الفرق فردى عام وفرق ضد الساعة لفئة الشابات، ومثل منتخب مصر في هذين السباقين كل من: علياء أحمد، وآلاء السيد، وشهد سعيد، وحبيبة أسامة.

وحصد منتخب مصر برونزية الفرق ضد الساعة لفئة الشباب، ومثل منتخب مصر في هذا السباق كل من محمود بكر، وعمر السعيد، وبجاد شريف، وسيد أحمد.

وتوج منتخب مصر ببرونزيتين فرق ضد الساعة وفرق فردى عام لفئة الإناث، ومثل منتخب مصر في هذين السباقين كل من: إبتسام زايد، وندى عبد الكريم، ورحاب أحمد.