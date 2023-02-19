شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الصيد فى ثالث جولات قبل نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3/2 فى ثالث جولات الدور قبل النهائى من دورى سيدات الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد الجولة الرابعة المقبلة الجمعة القادم بلقاءات بين كل من، الصيد مع الشمس و الأهلى مع سبورتنج و الزهور مع الزمالك و وادى دجلة مع سموحة .

من ناحية أخرى، أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3 .

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023.