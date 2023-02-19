شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يضع خريطة لتحليل بطولة أمم أفريقيا للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، المحاضرين والمديرين الفنيين بتحليل بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تنطلق اليوم بمواجهة مصر وموزمبيق باستاد القاهرة.

جاء ذلك لأهمية التحليل الفني لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة ومساعدة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة محمود جابر، وفى ضوء اهتمام مجلس ادارة الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة جمال علام بتفعيل دور المديرين الفنيين للقطاعات والاستفادة من خبراتهم.

وقام الدكتور جمال محمد علي بتصميم استمارة لتحليل جميع المباريات ومعالجتها إحصائيا عن طريق النسبة المئوية، وميزان التقدير الثلاثي، وتقديم تحليل مباريات مجموعة مصر مباشره قبل كل مباراة للجهاز الفني.

كما حرص مدير إدارة المدربين على تحليل جميع المجموعات وتجهيز تقرير بذلك، واعداد تقرير واف لجميع مباريات مصر خاصة والبطولة كاملة.

وتم تكليف كل من محي عثمان ووليد عطيه بتحليل مجموعه الإسكندرية، وإبراهيم عبدالصمد ومنصور حافظ لمجموعه القاهرة وسيد عبدالرازق لمجموعه السويس، وأسامه عبد الراضي وهشام عبد الرسول لمباريات مصر، و الاستعانة بالمديرين الفنيين في المحافظات في التحليل.



استمارة تحليل البطولة



استمارة تحليل البطولة



استمارة تحليل البطولة