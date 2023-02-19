منتخب الشباب يهاجم موزمبيق بـ بلال مظهر وإيشو في أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر تشكيل شباب الفراعنة لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تنطلق في الرابعة عصر على استاد القاهرة في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: مصطفي مخلوف، واحمد رضا، وعمر فايد، وعبد الرحمن رشدان، ومحمد فارس، وماجد هاني، وكريم الدبيس، وخالد عوض، وأحمد عبد الرحيم ايشو، ورافت خليل، وبلال مظهر".

أنهت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة برئاسة حمادة أنور، إجراءات قيد اللاعب أحمد بيومى فى القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، بدلا من صلاح باشا الذى خرج من القائمة للإصابة.

ويتواجد صلاح باشا مع منتخب الشباب فى فندق الإقامة رغم خروجه من القائمة لدعم ومساندة زملائه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب الشباب بالتنسيق مع ناديه الإيطالي.

ويفتتح منتخب مصر للشباب مشواره اليوم ببطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق في الرابعة عصرا باستاد القاهرة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.