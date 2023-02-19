شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا عن رباعي الأهلي في أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من محلل الأداء بالفريق تجهيز تقرير شامل عن مشاركة رباعي الفريق ، محمد الضاوي "كريستو" ورأفت خليل وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً التي تنطلق اليوم ،الأحد ، بمصر.

ويتواجد التونسي كريستو مع منتخب بلاده، فيما يتواجد الثلاثي، رأفت خليل وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان مع منتخب مصر.

وتحدث المدرب السويسري للأهلي مع محلل الأداء بالفريق عن ضرروة تجهيز تقرير شامل عن مشاركة رباعي الفريق في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق بمواجهة مصر وموزمبيق في الرابعة من عصر اليوم بإستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، وتضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان ، فى حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.

على صعيد أخر، اعترف المدير الفني لفريق الأهلي ، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف مدرب الأهلى، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى كولر تصريحاته قائلا، "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".