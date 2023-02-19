شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب شباب الكونغو: لا نعرف التمثيل المشرف وانتظرونا فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مادينجولا ماري جوزيف، مدرب الكونغو لكرة القدم تحت 20 سنة، أن مواجهة منتخب جنوب السودان، غدًا الاثنين، ليست سهلة على الإطلاق، ونعلم أن المنافس يتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، وقمنا بالإعداد جيدًا لهذه البطولة ونحن واثقون من الفوز.

وأضاف جوزيف، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد باستاد هيئة قناة السويس الجديد، منذ قليل، لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أنه رغم كل العقبات والصعوبات التى نواجهها، لكن نحاول دائمًا الوصول إلى أبعد مدى فى أى منافسة نخوضها معًا، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وأثق في قدرتهم على رفع اسم الكونغو عاليًا.

وتابع لاعب الكونغو، لا نعرف التمثيل المشرف، ويجب أن نلعب وننافس حتى الرمق الأخير، ومحاولة تصدر المجموعة أولاً ثم العمل على الفوز بكأس البطولة.

من جانبه، أشار نجنوجارا كلود جيزورفيل، قائد فريق الكونغو، إلى أن منتخب بلاده لعب العديد من البطولات ولديه الخبرات للتأهل إلى نهائى كأس أمم أفريقيا للشباب.

وأوضح أن كل شيء سيكون على ما يرام، ويجب أن نستمتع فقط بالأمر، ومحاولة تحقيق الفوز في كل لقاء، ولدينا دائمًا الطموح، وقمنا بتجهيز أنفسنا لكل شيء، حتى المناخ المصري فقد اعتدنا عليه.

وأضاف، نثق فى قدراتنا، ونحن جاهزون لخوض أي لقاء ونتمنى أن تكون البداية جيدة أمام منتخب جنوب السودان غدًا، فالبدايات دائمًا مهمة.