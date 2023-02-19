شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى على افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب بمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محيط استاد القاهرة حضورا جماهيريا لافتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية للشباب مواليد 2003 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجارى حتى 11 مارس المقبل. ويبدأ منتخب مصر مباراته فى الرابعة عصر اليوم أمام موزمبيق فى ضربة البداية باستاد القاهرة. ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.