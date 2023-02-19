الامارات | ساديو مانيه يسعد جماهير بايرن ميونيخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه اليوم إلى التمارين الجماعية مع بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، جراء شفائه من اصابة تعرض لها في العام الماضي. وتأتي عودة مانيه لتسعد جماهير بايرن ميونيخ، قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة أمام أونيون برلين في "بوندسليغا"، وقبل قرابة اسبوعين ونصف من استحقاقه الأوروبي أمام باريس سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مانيه، المتوج بأمم إفريقيا مع منتخب بلاده عام 2022، وهو يهم بدخول أرض الملعب لبدء التمارين "هو شعور رائع". وتمرن المهاجم البالغ 30 عاماً للمرة الأولى مع زملائه في الفريق منذ إصابته في عظمة الشظية اليمنى في أوائل نوفمبر ضد فيردر بريمن. وخضع مانيه لعملية جراحية وحُرم من المشاركة في مونديال قطر العام الماضي مع السنغال. استأنف تمارين الجري في 24 يناير، ثم لمس الكرة مرة أخرى بعد أسبوع.

ولم يشارك مانيه، القادم من ليفربول الانكليزي والذي اعتبر ابرز صفقات بايرن في الصيف الماضي، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الام أمام سان جرمان في ملعبه "بارك دي برانس" (فاز بايرن 1-صفر). وقال مدرب بايرن يوليان ناغلسمان إنه مع أسبوع كامل من التدريب يمكن دمج مانيه في الفريق، حيث تلوح المواجهة ضد أونيون برلين بعد سبعة أيام على ملعب أليانز أرينا.