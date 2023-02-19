انطلاق كأس أمم إفريقيا للشباب وبيراميدز يواجه فيوتشر في الكونفدرالية.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد 19-2-2023 عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات على الصعيد المحلي والإفريقي والأوروبي.

ففي الدوري المصري، يواجه البنك الأهلي فريق سموحة، على استاد بتروسبورت، في الجولة 19.

كما تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، بمواجهة مصر وموزمبيق، على استاد القاهرة الدولي.

وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يواجه بيراميدز نظيره فيوتشر، على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي الدوري الإنجليزي، يخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام ليستر سيتي، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 24 من بطولة الدوري.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

البنك الأهلي وسموحة، 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

كأس أمم إفريقيا للشباب

مصر وموزمبيق، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على تايم سبورتس الأرضية، وBein sports extra 1 hd.

السنغال ونيجيريا، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر تايم سبورتس الأرضية، وBein sports extra 1 hd.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز وفيوتشر، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

سانت إيلوي ومارومو، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

ريال ياماكو والاتحاد المنستيري، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 7.

يانج أفريكانز ومازيمبي، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

ريفرز يونايتد وأسيك، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

اتحاد الجزائر والأخضر، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

الجيش الملكي وأسكو كارا، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Arryadia tnt hd.

موتيما بيمبي وديابل، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 6.

دوري أبطال أسيا

الشباب وناساف، 8:00 بتوقيت مصر، 9:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على SSC HD 1.

الدحيل والريان، 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر SSC HD 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد وليستر سيتي، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

توتنهام ووست هام، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

الدوري الإسباني

برشلونة وقادش، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

أتليتكو مدريد وأتليتكو بلباو، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

إشبيلية ورايو فاليكانو، 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

إلتشي وإسبانيول، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس وسبيزيا، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

أتلانتا وليتشي، 1:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

لاتسيو وساليرنيتانا، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

فيورنتينا وإمبولي، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

روما وهيلاس فيرونا، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

الدوري الألماني

شالكة ويونيون برلين، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

بايرن ليفركوزن وماينز، 8:30 بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان وليل، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

لوريان وأجاكسيو، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports extra 2 hd.

موناكو وستاد بريست، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 2 hd.

رين وكليرمون فوت، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports 7 hd.

تروا ومونبيليه، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports 6 hd.

نانت ولانس، 6:05 بتوقيت مصر، 7:05 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

تولوز ومارسيليا، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.