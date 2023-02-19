شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتفوق على بيراميدز فى المواجهات المباشرة قبل لقاء الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فريق فيوتشر هو الأحدث عهداً بمنافسات الدوري الممتاز، حيث صعد للبطولة المحلية الموسم الماضي، وسبق والتقى فيوتشر مع بيراميدز فى 3 مواجهات، أقيمت الأولى في 16 يناير 2022، بالدور الأول من منافسات دوري الموسم الماضي، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، بينما أقيمت المباراة الثانية في 26 مايو 2022 بمنافسات الدور الثاني، وتعادل الفريقان سلبياً، وفى المباراة الأخيرة التقى الفريقان فى يناير الماضي بالدور الأول من الدوري وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر صوب استاد السلام، فى السادسة مساءً، حيث يستضيف فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق، نظيره بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو، فى مباراة مباراة تكسير عظام، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما استعاد فيوتشر طريق الانتصارات فى الدوري، حيث تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 18 ليتساوى مع الأهلي في وصافة المسابقة بـ 37 نقطة، بينما فاز بيراميدز على إنبي فى ذات الجولة بهدفين مقابل هدف ليتصدر المسابقة فى انتظار خوض الأهلي مؤجلاته.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.