شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جنوب السودان لكرة القدم تحت 20 سنة: قمنا بالإعداد للبطولة بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتر جيمس مدرب جنوب السودان لكرة القدم تحت 20 سنة، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم منذ قليل باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية أنه يشكر الاتحاد الأفريقى على العمل وتجهيز هذا الحدث، وهو بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة للشباب وكذلك أثنى على الشعب المصرى لحفاوة الاستقبال والمعاملة الحسنة للوفد الخاص بنا منذ أول يوم لنا هنا فى مصر.

وقال: "نحن هنا لرفع اسم جنوب السودان عاليًا، ونتطلع لتحسين أدائنا ونتائجنا وتحقيق شىء كبير فى هذه البطولة، وإننا لم نأت هنا بالصدفة، لكننا نعمل منذ وقت طويل جدًا للوصول إلى هذه البطولة وهذا النوع من المنافسات القارية المهمة"

وأشار المدير الفنى لمنتخب جنوب السودان لكرة القدم تحت 20 سنة إلى أن مباراة الغد أمام الكونغو هى الأولى، وقمنا بتحضير أنفسنا جيدًا لتلك المواجهة، ويجب أن نعطى انطباعا جيدا عن فريقنا لجميع منتخبات القارة ولهذا السبب نحن موجودين هُنا.

وأوضح أننا جئنا مبكرًا قبل فرق المجموعة للأراضى المصرية من أجل التأقلم على الطقس، والأجواء فى مصر تختلف تمامًا عن جنوب السودان، مؤكدًا أنه يجب أن نعطى أفضل ما عندنا فى هذه البطولة القارية، وقمنا بالإعداد بشكل جيد لها، ونأمل التأهل من الدور الأول.

ومن جانبه أعرب چوزيف لورو قائد جنوب السودان عن فخره بتمثيل منتخب بلاده فى البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة على الأراضى المصرية، وهذه هى المرة الأولى لنا لخوض هذا النوع من المنافسات العظيمة ونحن جاهزون لهذا التحدى، أؤكد لكم أن طموحنا فى السماء.

وقال: إننا هنا لتحقيق شيء إيجابى لجنوب السودان ورفع مستوانا الفنى من خلال الاحتكاك مع تلك المنتخبات القوية التى سنواجهها فى الدور الأول.

وأضاف أنه إذا نجحنا فى تحقيق الفوز فى لقاء الغد أمام الكونغو سيكون أمر لا يُصدق ونجاح كبير جدًا، كما ذكرت فهذه أول مشاركة لنا لكن نحن لم نأتِ للتمثيل المشرف بل من أجل الفوز بها أو على الأقل الوصول إلى المباراة النهائية.