شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة الاتحاد لمواجهة الداخلية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربي زوران، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري ، على الدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعبا بالسويس استعدادا لمباراة الداخلية المقرر لها غدا الاثنين الخامسة مساءً على ملعب السويس الجديد.

واللاعبين هم: فى حراسة المرمى، المهدي سليمان و عمرو خليل و صبحي سليمان، والدفاع جازيتو و محمود علاء وصبري رحيل والسيد سالم وعبد الله نصيب ومحمد الصالح، وخط الوسط مورو ساليفو و ابراهيم حسن و احمد عيد و عبد الغنى محمد و احمد عادل ميسي و محمد محمود و اسلام عبد النعيم و ناصر ناصر و محمود عبد العزيز و مصطفى ابراهيم و احمد فهد، والهجوم حمدين ومابولولو.

ويغيب عن الفريق: "اوستن اموتو و خالد الغندور و عمار حمدي للإصابة، وهشام صلاح وخالد صبحي للإيقاف.

استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على بديل هشام صلاح وخالد صبحى أمام الدخلية في المباراة، المقرر لها غدا الإثنين على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدفع زوران بالأردنى عبد الله نصيب بجوار محمود علاء في خط الدفاع تعويضا لغياب خالد صبحى، بينما يشارك مصطفى إبراهيم في الجبهة اليمنى بدلاً من هشام صلاح الذى تعرض للإيقاف بسبب الطرد في المباراة الماضية أمام أسوان.