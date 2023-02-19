المدير الفني لأفريقيا الوسطى لكرة القدم تحت 20 سنة: نأمل أن ننافس لحصد لقب البطولة

القاهرة - سامية سيد - أكد سباستيان نجاتو المدير الفنى لأفريقيا الوسطى لكرة القدم تحت 20 سنة، أننا قمنا بتجهيز الفريق فى المغرب لمدة أسبوعين، وكان معسكرًا معمًا ومفيدًا جدًا لنا، ونجحنا من خلاله الإعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة للشباب

وقال: إننا لعبنا العديد من المباريات التجريبية قبل أن نأتى إلى هنا، ونشعر بأننا جيدين وبإمكاننا الوصول إلى مكان بعيد فى هذه البطولة.

وأضاف أننا تأهلنا فى موريتانيا عام 2021 وسعداء بالتواجد هنا فى الأراضى المصرية، لخوض تلك البطولة المهمة بالنسبة لهذا الجيل من لاعبى أفريقيا الوسطى.

وأشار المدير الفنى لمنتخب أفريقيا الوسطى لكرة القدم تحت 20 سنة إلى أنه رغم المشاكل التى حدثت لنا مع اتحاد بلادنا قبل مجيئنا، ورغم برودة الأجواء لكن حققنا نتائج جيدة، ونأمل بأن نكون من المنافسين على هذه البطولة.

وأوضح أن هدفنا فى هذه البطولة، الفوز باللقب ولدينا فريق قوى قادر على ذلك، حيث قمنا بإعداد جيد، وكل المنتخبات القادمة إلى مصر تأمل فى المنافسة فى البطولة.

وتابع أنه لم يأتِ فى نزهة، ونحن هنا من أجل المنافسة ولدينا فريق تم إعداده على مستوى أفريقيا بشكل مناسب لمثل هذا الحجم من البطولات.

ومن جانبه قال كريستيان بانام لاعب أفريقيا الوسطى: إنه كما صرح مدربه سيباستيان نجاتو، تم إعدادنا بشكل جيد جدًا خلال السنوات الأخيرة وطموحاتنا ليس لها حدود فى هذه البطولة.

وأضاف أن العمل الفنى يخص المدرب ولا يخص أى لاعب، ولدينا جهاز فنى، على أعلى مستوى ونأمل فى أن يقودنا بعيدًا.

وأشار قائد منتخب أفريقيا الوسطى إلى أن هذه ثانى مشاركة لى فى كأس أمم افريقيا، أنا وزملائى متحمسين جدًا لتحقيق شيء ما لمنتخب بلادنا ولشعبنا الذى ينتظر منا تحقيق الفوز فى كل لقاء.

وأوضح أنه لدينا الخبرات لمواجهة هذا النوع من البطولات وتلك المنتخبات القوية، وقمنا بدراسة منافسينا فى المجموعة والإعداد لهم بشكل مناسب.

وتابع نحن مجموعة واحدة ولدينا آمال كبيرة جدًا، ونتطلع أولًا إلى التأهل إلى كأس العالم للشباب القادم، على المستوى الشخصى أتمنى أن انتقل إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، وأن أمثل منتخب بلادى الأول، وهذ أكبر شرف قد يحظى به أى لاعب كرة قدم على الإطلاق.