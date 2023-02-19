شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب أوغندا تحت 20 سنة: نتطلع للمنافسة حتى نهاية بطولة أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد چاكسون مايانچا المدير الفنى لمنتخب أوغندا لكرة القدم تحت 20 سنة، أنه سعيد بالمجيء إلى مصر، قائلا: أشكر الشعب المصري على حسن ضيافتهم لنا.

وقال: إننا لم نأتِ لمجرد المشاركة، بل نتطلع لشيء أكبر وهو المنافسة حتى النهاية، فلدينا لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى قادرون على حصد اللقب.

وأضاف أن مباراتنا مع أفريقيا الوسطى غدًا الاثنين هي البداية، والبدايات دائمًا مهمة في مثل هذا النوع من البطولات إذا كنا نريد المنافسة حقًا.

وأشارالمدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم تحت 20 سنة، إلى أننا سنواجه منتخبًا قويًا وطموحًا ونعلم جيدًا رغبته في تحقيق الفوز مثلنا تمامًا، ودرسنا جميع منافسينا في المجموعة بشكل جيد وعملنا طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق شيء هُنا.

ومن جانبه أوضح ايسما موجولوسي قائد منتخب أوغندا لكرة القدم تحت 20 سنة، أشكر الشعب المصري على حفاوة الاستقبال، لقد أحببنا مدينة الإسماعيلية جدًا، ونتمنى قضاء وقت جيد هنا ونستمتع لأقصى درجة بأجواء البطولة.

وتابع ايسما موجولوسي أن إرتداء قميص المنتخب الأوغندي هو أعلى شرف يناله لاعب كرة القدم، نحن هنا فريق واحد، ونأمل تحقيق شيء لبلدنا ولأنفسنا بحصد اللقب القاري.

وألمح أننا نعلم أن الكثير من الجماهير الأوغندية ستتابعنا، ونأمل في تحقيق شيء لهم و نشكرهم على هذا الدعم الهائل الذي قدموه لنا.

وأكد أننا جئنا إلى هذه البطولة من أجل تحقيق شيء لشعبنا لإسعاده، ونرغب في رفع راية أوغندا على الأراضي المصرية في نهاية البطولة من خلال رفع اللقب، لما لدينا من إمكانيات وقدرات تؤهلنا لذلك.