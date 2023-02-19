شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. سمر حمزة الفتاة الحديدية فى تاريخ المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل سمر حمزة، بطلة المصارعة، كتابة التاريخ لتصبح المرأة الحديدية فى عالم اللعبة، لما تمتلكه من طموح تمكنت من خلاله من التتويج بالميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم الأخيرة بصربيا، بعد الهزيمة أمام بطلة تركيا ياسمين أدار.

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولي للمصارعة نوفمبر الماضى، لتدخل التاريخ مجدداً بعدما توجت بميداليات بطولة العالم.

وجاءت سمر فى قمة التصنيف تليها لاعبة تركيا ثم أستونيا واليابان، وكذلك ميدالية برونزية عام 2021 لتكون أول لاعبة تتوج يفضية ببطولات العالم.

سمر حمزة من مواليد 1995 تبلغ من العمر 27 عاما، فهى من محافظة الإسكندرية، بدأت تمارس الرياضة فى سن متأخرة، حيث بدأت الرياضة مع لعبة الكاراتيه.

كما توجت بلقب البطولة الأفريقية 4 مرات من قبل وببرونزية بطولة العالم 2021 وبرونزية البحر المتوسط 2022، كما شاركت فى دورتى الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016 وطوكيو 2020 ثم اعتزلت بعد أولمبياد طوكيو وتراجعت عن القرار سريعا.