شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لنجوم الأهلى اليوم استعداداً لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الاهلى الذين شاركوا فى مباراة الهلال السودانى بصفة أساسية تدريبات استشفائية اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة أسوان، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

وخسر الأهلى من الهلال بهدف دون رد، وحدد كولر بالتنسيق مع أحمد أبو عبلة طبيب الاهلى برنامجاً استشفائياً وتدريبياً خاصاً للاعبين، للتخلص من الإجهادات العضلية، بسبب ضغط المباريات والتنقلات فى البطولات المختلفة

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق فى مباراة أسوان المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى مع الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة فلامنجو البرازيلى فى كأس العالم للأندية، والتى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين

ورغم غياب خالد عبد الفتاح عن مباراة الهلال، إلا أن الجهاز الفني حرص على تواجد اللاعب فى رحلة السودان نظرًا لعودة البعثة مباشرة لأسوان عقب مباراة دوري أبطال أفريقيا من أجل خوض منافسات الدوري ضمن الأسبوع الـ19.

ويتصدر الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.