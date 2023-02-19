شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يراقب مواجهة فيوتشر وبيراميدز بالكونفدرالية قبل صدام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، مباراة بيراميدز وفيوتشر، والتى تقام فى السادسة مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، استعداداً للقاء المرتقب بين بيراميدز والمصرى الأربعاء المقبل في الدوري.

وكان المصري قد خاص 3 تجارب ودية خلال معسكره الحالى، حيث فاز المصري فى اللقاء الأول على شبابه بسباعية نظيفة، قبل أن يفوز في الودية الثانية على فريق كابسي بثلاثية نظيفة، ثم واجه المصري فريق الشباب مرة أخرى وفاز عليه برباعية نظيفة، حيث حرص حسام حسن على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خلال المباراتين، كما قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، تخصيص فقرة تدريبية للفريق على شواطئ بورسعيد، وذلك بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين.

من ناحية أخرى، أنهى أحمد الشيخ لاعب النادي المصري اتفاقه مع إدارة النادى المصري على فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق، ويبحث أحمد الشيخ عن عرض احتراف فى إحدى الدول الإسكندنافية، التي لا يزال باب القيد الشتوى بها مفتوحا، ويخطط الشيخ للعودة إلى أحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن أحمد الشيخ تنازل عن قرابة المليون ونصف من مستحقاته المتأخرة لدى النادي المصري، لإتمام إجراءات فسخ التعاقد والحصول على الاستغناء الخاص به.