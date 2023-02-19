صحيفة سودانية.. لاعبو الأهلي خذلوا الحكم الموريتاني وتركوا أجسادهم في قاهرة المعز

ياسر رشاد - القاهرة - امتدحت الصحف السودانية الفوز الذي حققه فريق الهلال السوداني على نظيره الأهلي المصري أمس بهدف نظيف بدوري الأبطال الأفريقي.

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في الوقت الذي فتحت فيه صحيفة "كفرووتر" السودانية، النار على حكم اللقاء الموريتاني (بيدا دا هاني) ومجاملته للأهلي بشكل أوقف تعزيز الانتصار بهدف ثانِ.

وقالت الصحيفة أن الحكم جامل المارد الأحمر على حساب أصحاب الأرض كثيرًاحتى ركلة الجزاء كان مفترضا إعادتها بعد أن تصدى لها محمد الشناوي حارس المرمى لدخول لاعبي الأهلي منطقة الجزاء قبل تسديد الكرة نحو المرمى، واحتساب وقت اضافي لمدة 10 دقائق وعدم الإشارة لمدته بشكل غريب.

وقالت الصحيفة إن الهلال تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي، حيث لم يرفع حكم المباراة ولا مساعديه لوحة الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وكان اللقاء يسير ويشير لتقدم أصحاب الأرض، وكأن الحكم ينتظر هدف التعادل من المارد الأحمر.

حيث استمرت المباراة حتى الدقيقة العاشرة بعد الـ45 من الشوط الثاني، ولم يرفع الحكم الموريتاني لوحة الزمن وكأنه ينتظر شيئا ليعلن بعدها نهاية المباراة.

وواصلت، ولكن نجوم الأهلي خذلوه، حيث حضرت القمصان وتركوا حماسهم وأجسادهم في قاهرة المعز.

وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقالت الصحيفة، الأهلي لا يحتاج لدعم الحكام وكل من تابع المباراة الصامتة لم ير إلا قتال نجوم الهلال، الفريق السوداني انتصر على التحكيم والأهلي وظفر بنقاط ستكون لها ما بعدها.

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