فرسان الهيئات الرياضية يشيدون بتنظيم الحلقة السابعة من بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد فرسان وممثلوا الأندية والهيئات الرياضة بالتنظيم الرائع لمنافسات الحلقة السابعة من بطولة الجمهوريه للفروسية لقفز الموانع للدرجات الخامسة والسادسة للخيول الأجنبية، والسادسة للخيول المصرية والعربية الأصيلة، والمبتدئين للخيول الأجنبية والمبتدئين للخيول المصرية والعربية الأصيلة، والتى أختتمت فى ساعة متأخرة من مساء أمس على ملاعب مركز بيجاسوس للفروسية.

اقيمت الخلقة بمشاركة أكثر من 250 فارسا في جميع الدرجات، أثنوا على التنظيم الرائع والمظهر المشرف الذى ظهرت به البطولة، وقدم الفرسان الشكر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على هذا التنظيم المبهر الذى جذب انتباه الجميع، كما قدموا الشكر للواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد ومدير البطولة.

وأسفرت نتائج المنافسات، فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية للبراعم أقل من 12 عاما عن فوز يوسف أسامة من مركز سبريت هورس بالمركز الأول، وحصلت على المركز الثانى الفارسة الواعدة لى لى حسن فارسة نادى فروسية القوات المسلحة، وحل إياد عاصم فى المركز الثالث من الحرس الجمهورى، وحل عبد الرحمن محمد فى المركز الرابع من نادى فروسية الجزيرة، وجاء خلفه فى المركز الخامس ساجد إيهاب من نادى فروسية القوات المسلحة، وحصل على المركز السادس عمر غراب من سبريت هورس اكاديمى.

فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية والبراعم أقل من 12 عاما فازت بالمركز الأول سدرة مصطفى من مركز بلاتينوم، وحل خلفها فى المركز الثانى زياد محمد من اتحاد الشرطة الرياضى، وفاز يوسف أسامة بالمركز الثالث من مركز سبريت هورس، وحصل كل من هيا شريف ويوسف جورج من مركز بلاتينوم على المركزين الرابع والخامس، وحل فى المركز السادس الفارس زياد عمرو من فروسية القوات المسلحة.

أما فى الدرجة السادسة للخيول الأجنبية للبراعم أقل من عشر سنوات، فاز بالمركز الأول ياسين يوسف فارس المدرسة الرياضية، وحل فى المركز الثانى حسين محمود من سموحة، وجاء يوسف أبو العينين فارس الزهور فى المركز الثالث، وحصل على المراكز من الرابع وحتى السادس على الترتيب، كل من عبد الرحمن محمد من المعادى، وأحمد سامر من

سموحة، وليلى هيثم فارسة نادى الجزيرة، وفى منافسات نفس الدرجة للخيول المصرية، حصل على المركز الأول محسن محمد من مركز اوكسرز للفروسية.

وحل بلال عمر من الزهور فى المركز الثانى ، وحصل على المركز الثالث ملك حسن من المدرسة المصرية، وحل زميله ياسين يوسف فى المركز الرابع، وجاء محمد حسام من نادى الحرس الجمهورى فى المركز الخامس، أما المركز السادس فحصل عليه حمزة محمد من مركز اوكسرز للفروسية، وفاز معاذ السنوسى فارس نادى فروسية القوات المسلحة بالمركز الأول فى منافسات الدرجة السادسة للخيول الأجنبية لأقل من 12 عاما، وحلت ربى كريم من نادى الإسكندرية الرياضى فى المركز الثانى، وحصل على هشام من نادى فروسية الحرس الجمهورى على المركز الثالث، وجاء مارتن بولس من المدرسة المصرية فى المركز الرابع، وحصل محمد حاتم من الزهور على المركز الخامس، وجاءت نوراى مريم من الحرس الجمهورى فى المركز السادس.

وفى مرحلة المبتدئين للخيول الأجنبية حصل على المركز الأول محمد البحبوحى من مركز ستاليون، وفاز بالمركز الثانى يوسف كريم من نادى الجزيرة، وجاءت فى المركز الثالث سبرين إسلام من نادى الإسكندرية الرياضى بالمركز الثالث، وحصل عادل ماضى من نادى كونكورد السلام بالمركز الرابع، وجاء حسين البركى من مركز الجواد للفروسية على المركز الخامس، وإلياس سالم على المركز السادس من مزرعة رباب للفروسية.

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