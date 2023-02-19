اتحاد رياضات الشلل الدماغي يعلن موعد بطولة الجمهورية لألعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، برئاسة احمد ادم، موعد إقامة بطولة الجمهورية الألعاب القوي التي يستضيفها المركز الاولمبي بالمعادي.

ومن المقرر ان تنطلق البطولة في 26 فبراير المقبل، بالمركز الاولمبي بالمعادي، بمشاركة 194 لاغب ولاعبه من ضمن 28 هيئة رياضية تشارك في البطولة.

وكانت اخر بطولة للجمهورية شهدت حضور 140 لاعب ولاعبة.

وفي سياق اخر، تم اختيار الدكتور أحمد

ادم نائبا لرئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي للرياضين ذوي الاعاقة.

وتتكون لجنة البوتشا بالاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة كلل من: لطفي بلعبيد رئيسا واحمد ادم نائبا، وشربال رضوان مقرر، وعادل جاسم الرجيي عضو، وسمر محفوظ عضو.

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