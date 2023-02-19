شباب الأهلي ضيفًا على غزل المحلة بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواليد عام ٢٠٠١ ، نظيره غزل المحلة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب المحلة، في إطار منافسات الجولة ١٩ لفعاليات دوري الجمهورية للشباب.

ويخوض فريق «أهلي ٢٠٠١» مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب المنافسات برصيد ٤١ نقطة.



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محققًا النتائج التالية :

الفوز خلال ١٣ مباراة ثم تعادل في مواجهتين ، وخسارة ثلاث مواجهات ، وتمكن الأحمر من الفوز على فيوتشر بثنائية لهدف، وخسارة أمام سموحة بالنتيجة ذاتها ثم تعادل مع المصري بثنائية لكل منهما.

وفوز على البنك الأهلي بثنائية لهدف، وعلى فاركو وعلى الزمالك بالنتيجة ذاتها، وعلى الإسماعيلي بثلاثية من دون رد، وعلى طلائع الجيش بهدف نظيف، وخسارة أمام الاتحاد بثلاثية.

وفوز على حرس الحدود بخماسية لهدفين، وخسارة أمام الجونة بهدف، وفوز على

المقاصة بخماسية نظيفة ، وعلى إنبي بخماسية لهدفين، وعلى أسوان بثنائية نظيفة، وعلى القناة بهدف من دون رد.ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفوز على زد بثنائية لهدف، وعلى المقاولون العرب بثنائية من دون رد.

وتمكن الأهلي من تسجيل ٣٨ هدفًا م وتلقت شباكه 16.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠١ من : شريف عبد الفضيل على رأس الإدارة الفنية وأحمد جلال مساعدًا للمدرب وبهاء جمال في تدريب حراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيبًا ومحمد السيد إخصائي التدليك.



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