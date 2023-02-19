ختام قوى لمنافسات فردى 10 متر مسدس ببطولة كأس العالم للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - تختتم اليوم منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء رجال وسيدات فردى ببطولة كاس العالم للرماية (بندقية ومسدس) والتى تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

ومن المقرر ان يتم اليوم تجهيز الميدان لمنافسات 25 متر مسدس الى ستقام ..غدا

ولقد شهد الاجتماع الفني للبطولة الذى اقيم تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الإتحاد الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية في مقر قاعة الاجتماعات حضور ويلي جريل سكرتير عام الاتحاد الدولي، و طارق شرارة مدير البطولة، بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لادارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

ولقد ناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة علي كافة الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

ولقد استهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة فى بلدهم الثانى مصر، مؤكداً على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية

تقام في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

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