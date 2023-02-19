تشكيل منتخب مصر للشباب المتوقع أمام موزمبيق الليلة في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح منتخب مصر للشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عام الليلة بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق مساء اليوم الأحد.

ويحتضن ستاد السلام الدولي مواجهة مصر وموزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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تشكيل منتخب مصر للشباب المتوقع

من المنتظر أن يدفع محمود جابر المدير الفني للفراعنة بتشكيل أمام موزمبيق كالآتي:-

في حراسة المرمي: أحمد نادر السيد.

في خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان وعبد الرحمن جودة وإسلام عبد الله وكريم الدبيس.

في خط الوسط: طارق علاء ومحمد حمدي

ومحمود مرسي وعبد الرحمن إيشو وعمر الساعي.

في خط الهجوم: يوسف حسن وبلال مظهر.

موعد مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس أمم أفريقيا للشباب:

تنطلق مباراة مصر وموزمبيق في الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة مصر وموزمبيق عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، وقناة Bein sports extra 1 hd.

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