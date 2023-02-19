موعد مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا للشباب والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر للشباب لخوض أولي مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب مساء اليوم الأحد عندما يلتقي مع نظيره منتخب موزمبيق.

ويحتضن ستاد السلام مواجهة مصر وموزمبيق في الجولة الأولي من بطولة أمم أفريقيا التي تحضتنها مصر ما بين 19 فبراير الجاري و11 مارس المقبل.

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موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر للشباب وموزمبيق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة مصر وموزمبيق عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، وقناة Bein sports extra 1 hd.

قائمة منتخب مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبدالرحمن رشدان، عبدالرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبدالله المتولي، كريم الديبس رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.

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