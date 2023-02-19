فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد العودة من ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالى جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة اليوم الأحد بعد العودة من ليبيا ظهر أمس بعد التعادل السلبي مع المريخ السوداني ضمن الجولة الثانية لدوري المجموعات الأفريقي.

وسادت حالة من الحزن بين جميع أفراد البعثة خصوصًا أن الفريق كان لديه أمل كبير فى حصد الثلاث نقاط لعدم الدخول فى حسبه برما فى الجولات الأربع المتبقيه والتي ستبدأ بمواجهة صعبة خارج مصر أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل، بملعب رادس ويحتاج الفريق إلى الفوز في ثلاث مباريات لضمان التأهل إلى دور الثمانية.

من ناحيته أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني أن التعادل مع المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا نتيجة ليست مرضية له.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك كان أفضل وتفوق في المباراة والفريق له ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب كان الخصم الثاني لنا مع المريخ السوداني مشددا على أن المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، وأن الزمالك لا يزال أمامه 4 مباريات والفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والتأهل للدور التالي".

وتابع فيريرا قائلا: "هناك مباريات يكون فيها توفيق وأخرى يواجهنا فيها سوء حظ مثل لقاء المريخ، والأداء كان جيد

في اللقاء ولدينا ثقه فى اللاعبين مشيرًا إلى أن من مكاسب اللقاء وصول الفريق للمرمى كثيرا، ولكن مباريات دوري أبطال أفريقيا تنتهي بفرصة واحدة وهدف واحد مثلما حدث في لقاء شباب بلوزداد، وهناك مباريات نذهب فيها للمرمى بفرص قليلة ونستطيع التسجيل".

وتساءل فيريرا قائلا: "لماذا لا يتم احتساب ركلات جزاء لفريق الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بالرغم من وضوح اللعبة".

أما ريكاردو المدير الفني للمريخ السودانى فأشاد بأداء لاعبيه أمام فريق كبير مثل الزمالك وكان بالإمكان الفوز لولا سوء التوفيق الذي صادفنا في عدة فرص محققة وكنا نعلم أن الزمالك فى الفترة الأخيرة يمر بظروف صعبة فى الدوري المحلي مشيرا إلى أن الفرص مازالت متساويه لجميع فرق المجموعه حتى وقتنا هذا ولن نفقد الأمل مثل غيرنا فى التأهل للدور الثاني.

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