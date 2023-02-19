منتخب مصر يحصد لقب البطولة الدولية لصيد الأسماك بالجونة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء أمس منافسات البطولة الدولية لصيد الاسماك بمدينة الجونة والتي أقيمت على مدار 4 ايام في الفترة من 15 الى 18 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 60 متنافسا، يمثلون 10 فرق دولية من بريطانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، والسعودية، وتونس، ولبنان، و4 فرق من مصر.

تأتي البطولة تعزيزا لدعم السياحة الرياضية بمحافظة البحر الأحمر من خلال تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية، التي تحرص مدينة الجونة على استضافتها إلى جانب رفع وعي المجتمع الدولي عن توافر الموارد الطبيعية والبشرية والتي تساهم في جذب السائحين ذوي الاهتمامات الرياضية المتنوعة.

وشهدت البطولة فوز الفريق المصري بقيادة عصام علوي بالمركز الأول، وفاز الفريق الإيطالي بقيادة ماسيمو بروجنا بالمركز الثاني، وفاز فريق جنوب افريقيا بقيادة فرانك ديوليفيرا بالمركز الثالث، بينما حصل مهند الحربي من السعودية على جائزة اكبر سمكة.

من جهته أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة عن فخره بإقامة البطولة للسنة العاشرة على التوالي في مدينة الجونة، مما ساهم في جذب أنظار الفرق العالمية لتشارك هذا العام في النسخة الدولية الأولى حيث حققت بطولة الجونة لصيد الأسماك في

السنوات التسع الماضية نجاحا مبهرا، لذلك قررنا التوسع هذا العام بإقامة بطولة دولية، كما فعلنا مع بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي بدأت كبطولة محلية وتوسعت بمرور الوقت لتكون من بين البطولات الأهم على المستوى الدولي.

وقال تامر دويدار : "سعداء هذا العام بالتعاون مع مدينة الجونة لإطلاق البطولة الدولية لصيد الاسماك لأول مرة في مصر بمشاركة 10 فرق دولية، مشيرا إلى انها حققت نجاحاً كبيراً ونتطلع الى تحقيق المزيد من النجاحات العام القادم.

يذكر أن مدينة الجونة قامت بتنظيم بطولة الصيد على مدار 10 أعوام على المستوي المحلي. وتنطلق البطولة هذا العام تحت مسمي "بطولة أوراسكوم الدولية لصيد الأسماك"، وتعد البطولة الأكبر دولياً.

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