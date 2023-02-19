البنك الأهلي يستضيف سموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق البنك الأهلي فريق سموحة في الساعة الخامسة من مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الجولة 19 للدورى الممتاز.

يدخل البنك الأهلي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الإفراج عن مستحقاتهم اللاعبين.. وعكف اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق على دراسة مباريات سموحة بالدوري من أجل تحديد نقاط القوة والضعف ومفاتيح اللعب.. ويغيب عن المباراة رزاق سيسيه للإصابة.

ويدخل فريق سموحة لقاء اليوم تحت قيادة أحمد سامي وهو يتطلع لتحقيق الفوز، وطالب المدير الفني

لاعبيه الفريق طوي صفحة الهزيمة من الزمالك في الجولة الماضية والتركيز بشكل قوي أمام البنك الأهلي من الحصول على الثلاث نقاط.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

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