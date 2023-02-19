شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يوجه رسالة نارية إلى ليفربول قبل مواجهة الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن مواجهة ليفربول، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور البريطانية": "أنا مندهش من أن ليفربول بعيد جدا عن صدارة البريميرليج، لكن يمكن قول الشيء نفسه عن ريال مدريد في الليجا".

وأضاف: "نعلم أنه في أي وقت يمكن لليفربول تقديم رد فعل، والعودة أثناء الموسم. أتمنى ألا تكون العودة في هاتين المباراتين بدوري أبطال أوروبا ضدنا، لكن علينا أن نكون مستعدين".

وتابع النجم الكرواتي: "رغم ما يقدمه الفريقان في الدوري، فإن مباراة ليفربول وريال مدريد واحدة من أفضل العروض في عالم كرة القدم".

واستطرد: "أمر محزن أن تضعنا القرعة وجها لوجه بشكل مبكر في البطولة، كان من الممكن أن يكون ذلك نهائيا رائعا لدوري الأبطال، أتفهم أن ليفربول على الأرجح سيسعى إلى انتقام رياضي منا".

واختتم: "هذا أمر طبيعي بعد النتائج الأخيرة بين الفريقين. لكننا مستعدون لمباراتين مثيرتين، وهذا الحال دائما عندما يتقابل فريقان عظيمان من إسبانيا وإنجلترا، وأعتقد أننا سنتأهل"