الامارات | الظنحاني: دبا لن يستسلم.. ومباراة العين "مصيرية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد إداري دبا الفجيرة، مانع الظنحاني، على أن فريقه سيظل يقاتل على فرصه للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين رغم وجوده في المركز الأخير برصيد أربعة نقاط. وقال الظنحاني لـ "الامارات اليوم": "الفريق في كل مباراة يُثبت أنه يتواجد في المكان الخطأ في جدول الدوري، ومواجهة عجمان، أثبتت أن دبا يملك إمكانيات جيدة فقد استطعنا أن نكون ندا قويا أمامه، وكانت لنا الأفضلية في الكثير من الأوقات، ولكن كالعادة الحظ لم يقف بجانبنا، كما حدث في مباريات كثيرة".

وقال إن الفريق لن يستسلم، وستكون مباراة العين المقبلة مصيرية بالنسبة له. وأضاف: "نعلم أن وجودنا في الموسم المقبل بين أندية المحترفين بات في غاية الصعوبة لكنه في نفس الوقت ليس مستحيلاً، وطالما أن هناك نقاط موجودة في الملعب سنقاتل عليها للنهاية، وباعتقادي أن الفوز في مباراتنا المقبلة ضد العين سيغير الكثير من المعطيات في جدول الدوري بالنسبة لصراع البقاء".

وأشار: "قد يرى الكثيرون أن فوزنا على العين سيكون مستحيلاً، ولكني شخصياً متفائل بتلك المباراة، ولا توجد مباراة في العالم مضمونة نتيجتها مسبقاً، ونحن نضع مباراة خورفكان ضد الشارقة مثالاً لدينا، فلم يكن أحداً يتوقع أن يفوز خورفكان على المرشح الأول للقب".

وعزا الظنحاني وضعية دبا في جدول الدوري إلى البداية المتعثرة التي ظهر عليها الفريق في بداية الموسم، قائلاً: "لا أرى سببا أخر وراء وضعية الفريق الحالية سوى البداية المتعثرة لنا، وتعرضنا للكثير من الهزائم في بداية الموسم، ولو نجح دبا في خطف العديد من النقاط لكانت وضعية الفريق أفضل حاليا، لكني أود التأكيد على أن كل فرد في النادي يقوم بعمله تجاه الفريق على الوجه الاكمل.