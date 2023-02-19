الامارات | يوسف محمد.. أول عربي يحرز ميدالية في مونديال الدراجات الاستعراضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح يوسف محمد أول سعودي وعربي يتوج بإحدى المراكز الثلاثة في بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، عقب تتويجه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الهواة، خلال الفعالية التي جرت في مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.

وتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية الدراج الروسي جميل أحمدزيانوف بعد حصده 90 نقطة، وحل ثانياً وحقق الميدالية الفضية المجري بولاسيك كيندي برصيد 4ر84 نقطة، وجاء ثالثاً يوسف محمد برصيد 8ر72 نقطة.