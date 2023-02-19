شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة منتخب مصر للشباب وموزمبيق بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والتى تنطلق اليوم، الأحد، ويقع الفراعنة الصغار فى المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، في حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب مع موزمبيق فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، ويشارك فى البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ويتأهل لربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث فى المجموعات الثلاثة.

ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى دولة إندونيسيا فى الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وتطبق تقنية الفيديو فى البطولة بداية من ربع النهائي، بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

مصر× موزمبيق

الأحد 19 فبراير الساعة 4 مساء

مصر× نيجيريا

الأربعاء 22 فبراير الساعة 7 مساء

مصر× السنغال

السبت 25 فبراير الساعة 7 مساء