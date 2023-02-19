شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف ستاد السلام الدولى مواجهة هامة وصعبة بين ممثلَى مصر فى بطولة الكونفيدالية الإفريقية، عندما يواجه فيوتشر نظيره بيراميدز ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة التى يتنافس الثنائى المصرى للحصول على بطاقة التأهل لأدوارها التالية.

حيث يدخل فريق فيوتشر اللقاء، في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويتواجد بيرميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة بكأس الكونفدرالية، رفقة الجيش الملكي المغربي وأسكو دي كارا التوجولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق فيوتشر، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدالية الإفريقية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق فيوتشر، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفيدالية الإفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتحديدًا عبر قناة bein sport 6.

قررت مجموعة قنوات بى إن سبورت اسناد التعليق على أحداث مباراة فيوتشر وبيراميدز فى بطولة الكونفيدالية الإفريقية ضمن مواجهات الدور الثانى إلى المعلق محمد فوزي.